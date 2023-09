Imprese | Mediobanca | ' in 2022 cresce fatturato industria e terziario +30 | 9%' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) Milano, 21 set. (Adnkronos) - Ildelle 2150 societàli e terziarie italiane ha segnato nelun incremento annuo nominale del 30,9%, superando in valore assoluto i 1.000 miliardi di euro. L'ha chiuso ilcon vendite in aumento del 36,2%, ma senza le attività petrolifere ed energetiche l'incremento si attesta al 15,3%. E' quanto emerge dalla nuova edizione di 'Dati Cumulativi', l'indagine annuale realizzata dall'Area Studisulle societàli e terziarie italiane di grande e media dimensione analizzate nel decennio 2013-. L'analisi, in particolare, ha preso in esame 2150 società italiane che rappresentano il 48% delle. Il campione censisce ...