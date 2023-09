Imprese | Intesa Sanpaolo lancia “Crescibusiness Digitalizziamo in Tour”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) TORINO (ITALPRESS) – Al via da Torino “in”, il nuovo programma di valorizzazione diche punta all'innovazione digitale delle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione. Dopo i successi diVincenti per le PMI e di Up2Stars per le startup, il primo gruppo bancario italiano, guidato da Carlo Messina, vuole oggi dedicare un progetto innovativo ad un segmento imprenditoriale che conta più di 4 milioni di realtà in Italia ed al quale nell'ultimo triennio ha erogato oltre 13 miliardi di euro.L'avvio delè stato presentato al Grattacielo dia Torino alla presenza di moltissimi imprenditori, in un evento realizzato in collaborazione con Visa. ...