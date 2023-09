Immigrazione | Meloni | Onu dichiari guerra globale a trafficanti

(Di giovedì 21 settembre 2023) (Agenzia Vista) Usa, 21 settembre 2023 "Sono convinta che sia dovere di questa organizzazione rifiutare ogni ipocrisia e dichiarare unae senza sconti aidi esseri umani". Lo dice il premier Giorgia, nel suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. "E per farlo dobbiamo lavorare insieme a ogni livello e l'Italia intende essere in prima fila su questo fronte", ha aggiunto. Fonte video: UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... in una giornata di caldo afoso cadenzata da continui sbarchi e da costanti richieste di selfie, Giuseppe Conte arriva a Lampedusa sparando a zero contro le mosse del premiersull'La Grecia va meglio dell'Italia Mentre riemergono i falchi sul patto di stabilità Giorgiaporta l'all'assemblea dell'Onu Per Antonio Tajani la... Dopo aver portato Ursula von der ...

Migranti, Pd presenta pacchetto di controproposte Adnkronos

"Fa demagogia". Schlein (senza proposte) attacca Meloni sull'immigrazione ilGiornale.it

Sono i temi che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni affronta nel suo discorso all’Assemblea ... “Sono i trafficanti di esseri umani che organizzano la tratta dell’immigrazione illegale di massa ...NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - 'Sono convinta che sia dovere di questa organizzazione rifiutare ogni ipocrisia e dichiarare una guerra ...