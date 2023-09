Illude i gabbiani con del cibo | poi lo scherzo finisce in maniera inaspettata

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 21 settembre 2023) Alzi la mano chi ama i. Un tiktoker ha fatto unoa uno stormo di questi volatili,ndoli con del. Uno di loro, in particolare, saltava ogni volta che vedeva avvicinarsi lo snack. Loè finito in. Molte persone disprezzano iper diversi motivi. In primis c'entra il fatto che sono rumorosi e anche che, seppur raramente, possano attaccare gli esseri umani o rubare loro il. Al di fuori dei pregiudizi, isono affascinanti uccelli marini, noti per la loro grazia in aria e la spiccata capacità di pescaredal mare. Un'altra loro caratteristica è quella di essere animali socievoli, che tendono a riunirsi in grandi gruppi sulle ...