Il summit climatico punta sul Sud globale

(Di giovedì 21 settembre 2023) Se il Sudsta rivendicando un peso maggiore sulla scena politica planetaria, sfidando in maniera crescente l’egemonia occidentale, è in particolare sull’emergenza climatica – di cui soffre le conseguenze first appeared on il manifesto.

Ilinternazionale ha visto la partecipazione dei rettori Teofil Jesionowski (Poznan), ... per la diffusione della cultura e delle tematiche del futuro, quali il cambiamento, la ......delle Nazioni Unite a New York e i temi al centro del dibattito saranno il cambiamento, ... Cina, Russia, Gran Bretagna e Francia), solo Joe Biden sarà presente al, a conferma di un ...

Climate Ambition Summit, Onu: non sarà un vertice non sense Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

ASviS live su SDG summit: “positiva l'adozione di una risoluzione ... Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Non era scontato arrivare a una sintesi comune, ma i Paesi del Sud restano in disaccordo con quelli del Nord su vaccini e clima. Tra le priorità italiane per i prossimi summit ci sarà il tema della si ...Il 18 e 19 settembre 2023 si è tenuto a New York il Summit delle Nazioni Unite sugli SDGs, gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Nati per essere raggiunti entro il 2030, tali obiettivi sono ancora ...