Il ricercatore italo-palestinese Khaled El Qaisi rimarrà in carcere fino al 1 ottobre | nuovo rinvio dell’udienza in Israele

(Di giovedì 21 settembre 2023)Elinalmenoal 1. La detenzione del cittadino, arrestato il 31 agosto scorso al valico di frontiera di Allenby con la Giordania e rimasto nelle carceri israeliane senza un’accusa formale, è stata prolungata dalla decisione del giudice del tribunale di Rishon Le Tzion di rimandare l’udienza di 11 giorni, come comunicato dalla famiglia: “Il tribunale ha deciso che, al termine di questa lunga proroga, sempre finalizzata alla raccolta di elementi, entro un massimo di tre giorni a partire dal 1, le investigazioni dovranno presentare delle accuse poiché il termine per questa forma di detenzione cautelare decadrebbe”. Si tratta solo dell’ultimoda ...

In questo lasso di tempo, non gli è stato dato accesso al proprio fascicolo ed ha potuto incontrare il suo legale solo in due occasioni" scrive la giornalista e ricercatrice indipendente ... Patrick ...