Il paradosso Sala | vuole meno auto | ma sui bus serali è allarme violenze

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ancora una violenza, l’ennesima negli ultimi mesi. Milano da tempo immemore sembra entrata in un tunnel senza via d’uscita. L’ultimo, vergognoso episodio, risale allo scorso 14 settembre. In questa occasione, infatti, un gruppo di sette giovanissimi egiziani, di cui quattro maggiorenni (due diciottenni, un diciannovenne e un ventenne) e tre minorenni (due sedicenni e un diciassettenne) hanno rapinato e malmenato una coppia di fidanzati. L’aggressione, come racconta Il Giorno, è avvenuta dopo che la coppia è scesa dal pullman sul quale erano presenti anche i sette delinquenti, intorno alle 2 di notte, alla fermata Gambara. Subito dopo, i giovani nordafricani li hanno seguiti: uno del gruppo ha aggredito il ragazzo, strappandogli la felpa del Milan che aveva sulle spalle. Non contenti, i rapinatori, per vincere le resistenze del giovane, l’hanno immobilizzato e rapinato di cellulare, ...