Il Papu Gomez | «Atalanta? C’è sempre stato un piccolo rimpianto per non aver portato un trofeo a Bergamo»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il, ex giocatore dell’, ha parlato all’Eco didelle sue stagioni passate in nerazzurro Il, ex giocatore dell’, ha parlato all’Eco didelle sue stagioni passate in nerazzurro. PAROLE – «Il club si è evoluto e sembra ora tornare alle sue radici offensive. Siamo cresciuti insieme come squadra. Ogni momento con loro èspeciale, anche se c’èunper nonun».