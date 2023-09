Il nuovo logo Facebook | che non è così nuovo

Leggi su zon

(Di giovedì 21 settembre 2023) Vent’anni li compirà l’anno prossimo mail regalo se l’è già fatto: da questa mattina il social della galassia Meta, che ogni giorno raccoglie i pensieri di almeno 2 miliardi di utenti, ha un. Il blu dello sfondo appare più intenso mentre la F centrale è stata “ridisegnata” con il carattere tipograficoSans, pensato apposta per la creatura di Mark Zuckerberg. Si tratta di cambiamenti sottili ma significativi, ad usare le parole di Dave Nguyen, capo del design di: “Volevamo assicuraci che ilrinnovato risultasse familiare, ma allo stesso tempo dinamico, raffinato ed elegante nella sua esecuzione”. L’operazione di restyling ha riguardato, in misura minore, anche le reactions con cui, di volta in volta, esprimiamo approvazione ...