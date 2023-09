Il Giugliano Women senza stadio | niente nullaosta dalla prima squadra | a rischio il campionato

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 21 settembre 2023) Non c’è loper ilche è costretto a cercare un’altra struttura per allenamenti e partite. La, quella maschile a cui è stato affidato locittadino, non ha concesso la firma per il. Di conseguenza è al’iscrizione al. Lo stesso vissuto che l’anno scorso è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.