Il docente che assegna ai propri alunni un tema in classe riguardante il loro mondo familiare non lede la privacy

(Di giovedì 21 settembre 2023) Laa scuola è unsempre più rilevante. Recentemente, il Garante per la protezione dei dati personali ha aggiornato il suo vademecum “Scuola a prova di”, fornendo nuove linee guida su come gestire i dati personali nel contesto educativo, inclusi i temiti in. L'articolo .

Un lavoroci aiuta a capire come e perché i beni confiscati sia, o per meglio dire, avrebbero ... presidente Sezione Palermo 'Associazione Nazionale Magistrati' e Zeila Tesoriere,del ...... tra cui "Tra rischio e realtà digitale", a cura di Accurat e CNR - IFC,traduce in una mostra ... e Guido Scorza , giurista ein materia di diritto delle nuove tecnologie. CONVERSAZIONI ...

La bellezza della professione docente (alla quale non rinunzierei mai!) Tecnica della Scuola

Nomine Tutor e orientatore e assegnazione gruppo studenti: incarico anche a docente in assegnazione provvisoria incarico possibile in due scuole Orizzonte Scuola

Sempre sul nuovo portale Gruppo Hera per le Scuole è possibile scoprire il catalogo delle attività di entrambi i progetti che verranno presentati ai docenti negli Open Day virtuali del 25 e 28 ..."La nuova edizione di Carta del Docente (a. s. 2023/2024) aprirà il 27 settembre alle ore 15.00 per i soli docenti di ruolo e per ...