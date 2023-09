Il discorso di Meloni all’Onu anticipa il G7 italiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) La difesa delle nazioni, delle identità, delle patrie, l’uso della ragione e non della forza, come chiavi per affrontare “insieme” le sfide di un’epoca “complessa”, tornando allo spirito delle Nazioni Unite delle origini. Non solo per la guerra di aggressione all’Ucraina, di fronte alla quale l’Italia “ha scelto da che parte stare”. Ma soprattutto per governare le migrazioni, un tema che coinvolge tutti e su cui le Nazioni Unite non può “voltarsi dall’altra parte”. È l’appello che lancia Giorgia, presidente del Consiglio, nel suo primoal Palazzo di Vetro, che chiude la missione americana e chei temi della presidenza italiana del G7 l’anno prossimo. FOCUS SULL’AFRICA Agire insieme contro “la nuova schiavitù”, quella dei migranti illegali. Durante l’incontro con António Guterres, segretario generale delle ...

Ildiall'Onu Nel suoal Palazzo di Vetro in occasione della 78esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York l, a premier italiana, Giorgia, ha affrontato ...Migranti e Africa: Giorgiasolleva con forza le questioni più urgenti e cruciali per l'... dichiara il Presidente del Consiglio nel suoall'Assemblea. La premier poi lancia un appello a ...

Migranti, discorso di Meloni: "Onu non si volti dall'altra parte, guerra ai trafficanti" Sky Tg24

Il discorso di Giorgia Meloni all'Onu: «Guerra globale contro i trafficanti di esseri umani» Open

Meloni ha parlato dopo un giornata in cui ha avuto vari incontri, tra cui quelli con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con il premier canadese Justin Trudeau. Proprio per questi appuntamenti ...La difesa delle nazioni, delle identità, delle patrie, l’uso della ragione e non della forza, come chiavi per affrontare “insieme” le sfide di un’epoca “complessa”, tornando allo spirito delle Nazioni ...