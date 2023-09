Il Consiglio di sicurezza dell’Onu sarà inutile finché la Russia avrà diritto di veto | dice Zelensky

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 21 settembre 2023) Alle Nazioni unite, il presidente ucraino Volodymyrha detto una cosa che pensano in molti.aldiladi, l’organo difficilmente riuscirà a rispettare la sua missione di risolvere o evitare conflitti in giro per il mondo. «I soldati ucraini stanno facendo con il loro sangue quello che ildovrebbe fare con un votazione», ha dettoricordando che «ildinelle mani di un aggressore è ciò che ha portato l’Onu alla paralisi». Alla stessa riunione, che ha seguito l’Assemblea generale, ha partecipato anche il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ma i due si sono evitati. Lavrov è entrato solo ...