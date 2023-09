Il Codice della Strada non è più lo stesso | prova adesso a guidare con il cellulare in mano

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 21 settembre 2023) Norme più severe, sanzioni più elevate e provvedimenti ancora più lunghi: ecco tutte le strette e le novità introdotte nel. Tempi duri per i guidatori, ma solo per quelli indisciplinati: dopo l’annuncio del mese di Giugno, il Consiglio dei Ministri ha ora apto il testo del DDL elegge delega che introduce importanti modifiche ale nuove norme che puntano ad aumentare la sicurezzale. In che modo? Inasprendo le pene. Cambia il– Ilovetrading.itEd anche concentrandosi in particolare su alcuni fattori che sempre più di sovente risultano la causa di sinistri e incidenti, primo tra tutti l’utilizzo dello smartphone ...