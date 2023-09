Il cammino europeo dell’Atalanta riparte dal Rakow | Pasalic candidato a una maglia da titolare

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 settembre 2023) Bergamo. L’Atalantanel suodal Gewiss Stadium, dove giovedì (21 settembre) sfiderà ilCzestochowa. I polacchi, campioni nel loro paese lo scorso anno per la prima volta nella storia, hanno vissuto una grande escalation di risultati negli scorsi anni passando dalle serie minori fino al top. Oggi puntano a diventare una reatà stabile nel panorama calcistico, prendendo come modello proprio la Dea. La quale, sei anni dopo lo storico 3-0 all’Everton nella prima uscita continentale del ciclo Gasperini, punta a iniziare un nuovo percorso, “sperando che sia di successo come lo scorso” ha evidenziato il mister in conferenza stampa. @bergamonews L’Atalanta al lavoro al centro sportivo di Zingonia alla vigilia del match di Europa League contro il: ...