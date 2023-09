Il bluff sui migranti delle Regioni rosse

(Di giovedì 21 settembre 2023) I governatori della Toscana, Eugenio Giani, ed Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, affermano che mai e poi mai permetteranno un Centro per i rimpatri deinelleda loro amministrate. Ecco perché si tratta di mera propaganda. Il commento di Dario Martini.

Oggi a Lampedusa c'era il leader Cinque Stelle , Giuseppe Conte : "Un'isola al collasso, un fallimento, quello del governo è stato un". Il fatto è che ancora non c'è l'elenco delle nuove ...Conte intanto è a Lampedusa, dove attacca il governo ('slogan') ma anche il Pd ('vogliono l'accoglienza indiscriminata'). In Sicilia anche Mattarella con il presidente tedesco Steinmeier, ...

Meloni bluff: “Li tratterremo tutti” Ma si parla dei migranti già espulsi la Repubblica

Daniel Negreanu prova il super bluff al Poker Masters. Voi cosa ... ItaliaPokerClub

Nei giorni scorsi si è giocato un prestigioso torneo dal Buy In di 10.000 dollari, il Poker Masters, al quale ha partecipato anche Daniel Negreanu che ha chiuso al tavolo finale in sesta posizione su ...La Polonia ha annunciato lo stop all'invio di armi all'Ucraina: la disputa sui cereali ha indispettito il governo di Varsavia View on euronews ...