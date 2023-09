Ia | Meloni all' Onu | ' rischi per mondo lavoro | no a ' zona franche' senza regole' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) New York, 21 set. (Adnkronos) - "Perfino quello che a uno sguardo superficiale può sembrare uno strumento per migliorare il benessere dell'umanità, a un'analisi più attenta rivela i suoi. Pensiamo all'intelligenza artificiale. Le applicazioni di questa nuova tecnologia rappresentano sicuramente una grande opportunità in molti campi, ma non possiamo fingere di non comprendere anche gli enormiche porta con sé. Non sono certa che ci stiamo rendendo conto abbastanza delle implicazioni connesse a uno sviluppo tecnologico che corre molto più velocemente della nostra capacità di governarne gli effetti". Così la premier Giorgia, in un passaggio del suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Eravamo abituati a un progresso che aveva come obiettivo ottimizzare le capacità umane, e oggi ci confrontiamo con ...