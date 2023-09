I ragazzi di Caivano | ecco perché noi abbiamo deciso di ascoltare di G Gambino

Leggi su tpi

(Di giovedì 21 settembre 2023) Come sanno i nostri lettori, lo scorso numeroscelto di dare voce a chi non ce l’ha: aidi. Di cui da mesi tanto si racconta, ma poco si conosce. Lofatto affidando la copertina, il nostro affaccio sul mondo, al disegno di uno dei giovani che hanno scelto di farci dono dei loro pensieri.continuato all’interno con il racconto di dieci storie, di ragazze edel Parco Verde. Infine, ma come vedremo non è la fine del nostro viaggio,di recarci di persona in uno dei pochi luoghi di sana aggregazione del quartiere: l’Istituto Superiore “Francesco Morano”, presieduto da una donna coraggiosa, Eugenia Carfora. L’occasione ha suscitato anche l’interesse di “Storie italiane”, la trasmissione di Rai1 ...