I porti? No | chiudete gli aeroporti Landini | la sparata contro il governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) "Bisogna che ilsi metta d'accordo. Se il presidente del Consiglio va con l'Europa a Lampedusa e il vicepresidente va con la Le Pen a dire al Nord che occorre uscire dall'Europa bisogna che si mettano d'accordo". Lo dice a Napoli, il leader della Cgil, Maurizio, a margine di una assemblea aperta in vista della manifestazione del 7 ottobre a Roma. Il tema dei migranti, "va affrontato, certo, coinvolgendo l'Europa, ma smettendo di raccontare balle e sapendo che c'e' bisogno di avere una strategia - aggiunge- tu non puoi dire che chiudi ie nel frattempo dici che hai bisogno di 500mila migranti altrimenti non sei in grado di andare avanti. La campagna elettorale è finita, oggi è venuto il momento di affrontare i problemi. Sono di più i giovani italiani che se ne vanno dal nostro Paese ...