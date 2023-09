I nuovi vaccini Covid efficaci anche contro la variante Eris

(Di giovedì 21 settembre 2023) Iadattatiil-19, approvati dall'Ue, proteggonola(o EG.5). Quest'ultima "è una delle forme virali che stiamo osservando e sono lieta di annunciare che gli ultimiapprovati proteggonole varianti in circolazione, inclusa"...

Lo ha affermato la direttrice dell'Ema Emer Cooke per la quale "iproteggono anche contro Eris, oltre che contro le più recenti varianti in circolazione" Iadattati approvati dall'Ue proteggono anche contro la variante Eris. Lo ha affermato la ...'Eris è una delle varianti che abbiamo seguito e iproteggono anche contro Eris', oltre che 'contro le più recenti varianti in circolazione'. 'La pandemia è superata - ha aggiunto Cooke ...

Covid, Ema: "I nuovi vaccini sono efficaci contro la variante Eris" TGCOM

Ema, 'i nuovi vaccini efficaci contro la variante Eris' Agenzia ANSA

“L’immediata istituzione di una task force, a livello nazionale e in ogni regione, sugli effetti avversi, i malori improvvisi e le malattie fulminanti”. E’ quanto ritorna a chiedere il leader del Movi ..."Per ora non vi è assolutamente alcuna indicazione che l'infezione con le nuove varianti di Sars-CoV-2 possa causare malattie più gravi, o rendere i vaccini meno efficaci contro la malattia grave ...