I Mercenari 4 | la recensione del film più debole della saga

(Di giovedì 21 settembre 2023) . Nonostante un budget di 100 milioni, la pellicola è un imbarazzo per tutti Tvserial.it.

Sono passati ormai quasi tre anni dall'uscita di Cyberpunk 2077 ( Voto: 9.3 -), l'... guidando con la macchina per le strade di Night City o durante le sparatorie con criminali,e ...... il 21 settembre sarà pubblicato anche un update gratuito per la modalità, con due nuovi ... Per ulteriori informazioni sull'ultimo horror di Capcom date un'occhiata alla nostradi ...

I mercenari 4 promosso o bocciato Prime recensioni del nuovo film ... Everyeye Cinema

I Mercen4ri: La recensione del film con Sylvester Stallone e Jason ... The Hot Corn Italy

La recensione de I MERCEN4RI - Expendables: il quarto film della saga action è superficiale e senza uno schema, ma anche spiritoso e leggero nella sua riflessione sul valore dei last action heroes. Ne ...La recensione di I mercenari 4, il nuovo capitolo della saga action di Sylvester Stallone Se cercate un film divertente, ricco di scene action e che vagamente ricorda lo stile dei primi anni 2000 (e q ...