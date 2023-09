I mercenari 4 – Expendables | la recensione | un' assurda ma piacevole distrazione

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 21 settembre 2023) Lade I MERCEN4RI -: il quarto film della saga action è superficiale e senza uno schema, ma anche spiritoso e leggero nella sua riflessione sul valore dei last action heroes. Nel cast, Jason Statham, Sylvester Stallone, Megan Fox ed Andy Garcia. Assurdo, esagerato, sconnesso, artificioso. E poi, l'abituale plot, tra amici, battutacce e testate nucleari. Del resto, se c'è da scongiurare la Terza Guerra Mondiale (o sarebbe meglio dire la quarta?), bisogna - per ossimoro - armarsi fino ai denti, lavorando negli spazi oscuri dove nessun Governo riconosciuto può addentrarsi. Insomma, la classica tagline, e il classico spirito da action movie irrinunciabile. E ci piace. Ci piace, nonostante tutto. Perché film come I4 -di Scott Waugh (I mercen4ri -) ...