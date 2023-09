Huawei bypassa le restrizioni Usa per fornire chip di sorveglianza

(Di giovedì 21 settembre 2023) Una filiale diTechnologies, campione high-tech della Repubblica Popolare Cinese, sta esportando nuovidi produzione domestica per telecamere di, un nuovo indizio a supporto del sospetto che il gigante delle telecomunicazioni abbia trovato il modo di superare lealle esportazioni di tecnologia americana per i semiconduttori, in vigore da ormai quattro anni, imposte dal Dipartimento del Commercio americano durante l’amministrazione Trump. Secondo l’agenzia Reuters, HiSilicon, la divisione di progettazione didell’azienda, avrebbe iniziato a spedire semiconduttori ai produttori cinesi di telecamere digià quest’anno. La notizia segue quella delle ultime settimane, con il lancio del nuovo smartphone di(MatePro ...

Wang Wen non ha potuto non sottolineare la svolta rappresentata dalMate 60 Pro: 'Le ...sfondo della guerra ibrida e delle 'valute tossiche' (l'83% delle transazioni dell'EAEU già le). ...Wang Wen non ha potuto non sottolineare la svolta rappresentata dalMate 60 Pro: "Le ...sfondo della guerra ibrida e delle "valute tossiche" (l'83% delle transazioni dell' UEE già le). ...

La lotta dei semiconduttori: Huawei e SMIC tornano in campo Contropiano

CHIPWAR. Pechino trova una nuova via per litografare i suoi ... AGC COMMUNICATION

Il governo degli Stati Uniti sta cercando nuove informazioni su Huawei Mate 60 Pro, uno smartphone cinese dotato di un chip 5G particolarmente avanzato. Lo sviluppo tecnologico è risultato sorprendent ...Sta suscitando un certo clamore la presentazione di uno smartphone della cinese Huawei. La stampa internazionale se ne sta occupando perché dietro c’è una specie di mistero, o per meglio dire la presa ...