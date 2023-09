HONOR X40 GT Racing Edition è ufficiale | ecco le caratteristiche e il prezzo

Scheda tecnicaGT Display : 6.81 pollici - 1080 x 2388 punti LCD - Fotocamera In - Display - Refresh rate 144Hz Fotocamera principale tripla : 50 MP - F/1.8 - Flash LED 2 MP - F/2.4 - Depth ...ha presentato l'GT lo scorso ottobre, e ora ne arriverà una nuova versione più potente. Si tratta diGT Racing Edition, che farà la sua comparsa il 21 settembre. Rispetto ai tre colori della versione base, l'GT Racing Edition conterà solo due modelli. Entrambi possiedono strice ...

The new HONOR X40 GT Racing Edition have been unveiled with the same exact specs but with a slightly different design.Honor has launched the Honor X40 GT Racing Edition. The reason why the brand is not very vocal about it is that it is not an entirely new phone but an updated version of the Honor X40 GT, which was ...