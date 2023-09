HONOR V Purse | debutta ora nel mercato cinese

(Di giovedì 21 settembre 2023), il telefono pieghevole più sottile al mondo stabilisce un nuovo standard nel settore della tecnologia e nel mondo della modaha annunciato oggi, in Cina, la disponibilità di. Progettato per essere eccezionalmente sottile e alla moda, il nuovo smartphone pieghevole misura solo 8,6 mm quando è chiuso e 4,3 mm quando è aperto, stabilendo un nuovo record mondiale per lo smartphone pieghevole più sottile. “I consumatori di oggi sono orientati a condurre uno stile di vita digitale e alla moda”, ha dichiarato George Zhao, CEO di. “Per soddisfare queste esigenze,sta definendo il futuro degli smartphone, presentando l’, che combina perfettamente l’innovazione all’avanguardia con un ...

Il CEO di Honor George Zhao ha risposto in merito alla possibilità di una reunion con Huawei: ecco tutti i dettagli.