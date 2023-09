Hoara Borselli | sfottò a Repubblica | Pizza per la Meloni? Che polemicona

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) "Chequella di: Giorgianon è andata al ricevimento di Joe Biden e ha cenato in pizzeria, che scandalo. E sapete perché la premier non è andata dal presidente Usa? Perché piuttosto di mettersi in fila per una photo-opportunity con Biden ha preferito unacon la figlia": il commento di