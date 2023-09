Ho altro a cui pensare Bonaccini gela la Schlein | Pd | tanti saluti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) "Se vogliono andare avanti da soli non scarichino il problema sui sindaci". Stefano, governatore Pd dell'Emilia Romagna, fa muro contro il governo, intenzionato a dare al Ministero della Difesa il compito di costruire i centri di permanenza per il rimpatrio, sottraendone di fatto il controllo a Regioni e Comuni. Inizia insomma ufficialmente la guerra del centrosinistra contro i CPR. "Poi chiedo: come si concilia l'autonomia differenziata con l'esercito che si sostituisce alle istituzioni?", domanda ancorain una intervista molto polemica consegnata alle pagine della Stampa. Il governatore emiliano nonché presidente del Pd è a dir poco irritato. Liquida con poche parole la questione di una sua candidatura alle europee ("Ho benper la testa, voglio far ripartire dopo l'alluvione i territori colpiti") e si dice ...