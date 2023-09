Highlights e gol Giana Erminio-Mantova 0-2 | Serie C girone A 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ilcone gol di0-2, match valido per la quarta giornata delA della. Dopo oltre 80 minuti di gioco con il risultato bloccato in parità, ilriesce a sbloccarla proprio nel finale, ottenendo tre punti preziosi. Merito del neo entrato Radaelli, a segno all’84’, e Mensah, autore del raddoppio all’89’.che si porta così a quota 10 punti, raggiungendo in vetta Virtus Verona e Padova. SportFace.