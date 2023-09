Heerenveen vs SBV Excelsior – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 21 settembre 2023) L’SBVsi reca in Frisia, nei Paesi Bassi settentrionali, per affrontare sabato 23 settembre l’all’Abe Lenstra Stadion nella Eredivisie. Entrambe le squadre arrivano al weekend a pari merito con sei punti dopo cinque partite, bloccate a metà classifica. Il calcio di inizio divs SBVè previsto alle 21 Anteprima della partitavs SBVa che punto sono le due squadreL’cercherà di riprendersi dal risultato dello scorso fine settimana, quando è diventato l’ultima vittima del Feyenoord. Gli uomini di Kees van Wonderen sono diventati la terza squadra a subire cinque o più gol contro i campioni in carica dell’Eredivisie, perdendo 6-1 al De Kuip. Si tratta ...