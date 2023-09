(Di giovedì 21 settembre 2023) Un, un astronauta, un supereroe ma anche un pilota di Formula 1 . Lewisè riuscito a mettere insieme tutte queste peculiarità nelspeciale che userà questo weekend per il GP del ...

Un robot, un astronauta, un supereroe ma anche un pilota di Formula 1 . Lewisè riuscito a mettere insieme tutte queste peculiarità nel casco speciale che userà questo weekend per il GP del Giappone . Il pilota della Mercedes per la gara a Suzuka infatti si è fatto ...... montando le gomme medie nuove sia ache Russell per provare il colpaccio ai danni di ... secondo, utilizzando di fatto il suo DRS comedi difesa. Innervosito probabilmente da una rimonta ...

Hamilton ha un'arma segreta per il GP del Giappone: ecco il casco da "robot" Corriere dello Sport

Mercedes | Wolff applaude la gara di Hamilton a Singapore F1grandprix.it

Il 7 volte campione iridato sfoggerà questo weekend a Suzuka un casco davvero esclusivo, che ha scatenato i commenti dei suoi followers sui social ...