Guidava senza patente | 17enne morto in un incidente stradale Dalle lamiere estratto un altro giovane

(Di giovedì 21 settembre 2023)e ha perso il controllo della sua auto. Ècosì un ragazzo di 17 anni a seguito di unavvenuto a Pisticci, nel materano, nella notte tra il 20 e il 21 settembre. Secondo le prime ricostruzioni il, alla guida di una Fiat Panda nonostante non avesseo foglio rosa, ha perso il controllo dell’automobile, finendo fuori strada sulla provinciale di Pozzitello–San Basilio e andando a sbattere contro un albero. Nel lato passeggero si trovava unragazzo, di 18 anni, residente a Tinchi come il conducente. Ilè rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Policoro dopo essere stato. Le dinamiche ...

... l'altro per natura) del primo cittadino Ermes Coffrini cheil comune nel 1992 al tempo ...che il Comune svolgesse in seguito "alcuna verifica, controllo, intervento, o infliggesse alcuna ...'Ma sa cosa mi stupisce di più - sottolinea al quotidiano romano 1727 Wrldstar - Che ancora non mi abbia chiamato la polizia e che il pirata chepatente e ha ucciso un bambino è a ...

Guidava senza patente, morto un 17enne nel Materano Agenzia ANSA

Guidava senza patente, 17enne muore in un incidente nel materano Radio Norba News

Era alla guida, senza patente, di una Panda grigia che è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero ...Un ragazzo di 17 anni è morto la notte scorsa a Pisticci (Matera), a causa delle ferite riportante in un tragico incidente stradale al volante di una Fiat Panda. Il ...