Grecia | sciopero e manifestazione contro la riforma del lavoro che prevede fino a 13 ore al giorno e pensione a 74 anni

Incrociano le braccia lavoratori trasporti, insegnanti e sanitari I principali sindacati greci hanno indetto unoper oggi per protestare contro la prevista modifica della legislazione sul lavoro. Oltre ai controllori del traffico aereo, anche i lavoratori dei traghetti e dei trasporti pubblici intendono ...Ricordiamo che nel 2012 il debito della, finito nel mirino della speculazione, andò in default. L'intervento della BCE e dell'Europa hanno fatto il miracolo. Lodell'auto pesa su Wall ...

Grecia, lo sciopero dei dipendenti pubblici manda in tilt i trasporti - Il ... Il Sole 24 ORE

Grecia, oggi sciopero generale Adnkronos

(LaPresse) In Grecia proclamato i dipendenti pubblici incrociano le braccia per uno sciopero di 24 ore contro un progetto di legge del governo ...I principali sindacati greci hanno indetto uno sciopero per oggi per protestare contro la prevista modifica della legislazione sul lavoro. Oltre ai controllori del traffico aereo, anche i lavoratori ...