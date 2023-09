Grassani | “Annullata multa di 10 000 euro al club | ADL soddisfatto”

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il legale del Napoli, Mattia, intervenuto a Radio Marte, è tornato sulla vecchia sfida tra Napoli e Sassuolo. Mattia, l’avvocato legale del Napoli, ha rilasciato dichiarazioni esclusive durante un’intervista a Radio Marte. Le sue parole si sono concentrate sulla recente sentenza emessa dalla Corte Federale della FIGC in merito a un caso di responsabilità oggettiva dellegato all’uso di un laser da parte di un tifoso durante la partita Napoli-Sassuolo.ha iniziato spiegando: “Il Napoli era statoto con 10.000a titolo di responsabilità oggettiva per l’utilizzo del laser da parte di un tifoso durante la partita contro il Sassuolo. Quest’accusa è stata particolarmente pesante poiché il giudice sportivo aveva suggerito una sorta di complicità del ...

Mattia, legale del Calcio Napoli , è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere ...Commenta per primola sanzione inflitta al Napoli per l'utilizzo del laser, da parte di un suo tifoso, ... Mattiadel Foro di Bologna. Nessuna responsabilità oggettiva, dunque, e ...

Grassani: “ADL soddisfatto per la multa di 10mila euro annullata. Sentenza rivoluzionaria” Tutto Napoli

Napoli, annullata ammenda da 10mila euro: «Sentenza rivoluzionaria» ilmattino.it

Il legale del Napoli, Mattia Grassani, intervenuto a Radio Marte, è tornato sulla vecchia sfida tra Napoli e Sassuolo.Il legale del Napoli Mattia Grassani è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, dove ha parlato della sentenza che era stata inflitta agli azzurri dopo ...