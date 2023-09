Grande fratello | scoppia la lite tra i due concorrenti | pubblico sotto choc

(Di giovedì 21 settembre 2023) News TV. Finalmente si sono accesi un pò gli animi nella casa del. A quasi due settimane dall’inizio della nuova edizione del reality, che vede protagonisti personaggi Vip e non, tra duedelle diverse categoriela, che ha lasciato il. Leggi anche: “Uomini e donne”, ilè furioso e chiede provvedimenti a Maria De Filippi Leggi anche: Alfonso Signorini, il brutto risveglio per lui dopo la puntata di ieri del Gflatra i dueL’origine dellache vede protagonisti Fiordaliso, famosa cantante ...

Ascolti tv, ilcala al 16% di share venerdì scorso e Mediaset lo anticipa al giovedì Nervi tesi in casa Mediaset tra Pier Silvio Berlusconi e Alfonso Signorini. Il numero uno del Biscione ha avviato ...Andava tutto troppo bene . Il nuovodelle buone intenzioni, voluto fortemente dal patron Mediaset Pier Silvio Berlusconi, nelle prime puntate si era dimostrato fin troppo "corretto" e "amichevole". E così la mancanza di ...

Claudio Roma litiga con Fiordaliso al GF: Hai il doppio dei miei anni, puoi anche andare a casa Fanpage.it

Al Grande Fratello Vip 8 arriva la prima richiesta di matrimonio, ma non è come sembra: la scena è davvero esilarante. La prima settimana nella casa del Grande Fratello Vip 8 è trascorsa senza ...Grande Fratello, torna stasera in tv alle 21.30 su Canale 5. Alfonso Signorini cambia giorno di messa in onda, il relaity passa (per il secondo appuntamento) dal venerdì ...