Grande Fratello | Fiordaliso attaccata da Claudio Roma | Hai il doppio dei miei anni | vai a casa!

Ilin salsa 'volemosi tutti bene' non stava funzionando, come testimoniato dai dati di ascolto in prime time deludenti. L'idea di Pier Silvio Berlusconi di raccontare storie con garbo ed ...Sonia Lorenzini è stata una delle protagoniste più apprezzate di Uomini e Donne e delVip . Ospite dell'ultima puntata di Casa SDL, il talk show condotto da Giovanna Abate e Gabriele Parpiglia, l'ex tronista e gieffina ha parlato dell' amicizia finita con Dayane Mello e ...

Claudio Roma litiga con Fiordaliso al GF: Hai il doppio dei miei anni, puoi anche andare a casa Fanpage.it

Caos al Grande Fratello Spagna: Daniele Dal Moro minaccia e bestemmia in diretta per vedere Oriana Marzoli QUOTIDIANO NAZIONALE

Cambio di programmazione per il Grande Fratello 2023: la quarta puntata anticipata di un giorno. A che ora va in onda stasera e news.Al "Grande Fratello" ancora scintille tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi. Un gioco genera nuove incomprensioni. Le due infatti hanno una visione completamente diversa della gestione della Casa. La più "ip ...