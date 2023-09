Grande Fratello | concorrenti scelti senza provino? Scoppia il caso

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 21 settembre 2023) A più di dieci giorni dal debutto della nuova edizione del2023 ecco che i primi pettegolezzi cominciano a venire a galla. Intanto ci sono le bugie deinei video di presentazione e anche qualche amicizia famosa taciuta per sembrare a tutti gli effetti novizi della televisione. "Ma le persone che dovevano avere pochi seguaci sui social e che facevano lavori normali dove sono?", si legge su X tra le critiche mosse nei confronti del programma. Paolo Masella, re delle gaffe e uscite improbabili, ha dichiarato di non aver visto mai il GF ma le cose stanno diversamente; Giselda Torresan è un'influencer e si sarebbe licenziata dal suo lavoro prima di varcare la famosa porta rossa. Poi c'è Giuseppe Garibaldi, il bidello calabrese che ha preso parte a Tipi da Crociera su Italia 1 come attore; Rosy Chin amica di ...