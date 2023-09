Grande Fratello | alta tensione in diretta | il pensiero di Cesara su Beatrice

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 21 settembre 2023)in: ildiBuonamici sulla concorrente. Ecco cosa è emerso…, nella Casa i concorrenti stanno iniziando a viversi l’avventura tra tensioni, confronti e battibecchi. Durante il gioco “Il Più”, un gioco di onestà e sincerità, i concorrenti si sono espositi per la prima volta. La concorrenteLuzzi è stata accusata dai suoi compagni di viaggio di essere ipocrita. Nel corso dellasi ritrova ad affrontare un confronto con tutti i coinquilini della Casa.risponde alle sette persone che le hanno dato della “ipocrita”: “Non me l’aspettavo, non me ...