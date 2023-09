GP Aragon | Superbike | programma | orari e diretta tv del weekend

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 settembre 2023) Sarà un finale di stagione davvero rovente quello che vivrà la categoria delle derivate. Il favorito per bissare il titolo della SBK è ancora Alvaro Bautista di Ducati che attualmente è primo nella classifica dei piloti di questo Mondiale 2023. Attenzione, però, alla risalita di Toprak Razgatlioglu di Yamaha che adesso è a 57 punti di distanza dalla vetta. Il prossimo appuntamento della, con il GPpronto a calamitare le attenzioni di questo, potrebbe essere già molto importante per i risvolti di classifica. GP: tutto quello che c’è da sapere con gli appuntamenti fissati per questa tre giorni Venerdì 22 settembre Ore 10.30-11.15 Prove libere 1Ore 15.00-15.45 Prove libere 2 Sabato 23 settembre Ore 9.00-9.30 Prove libere 3Ore 11.10-11.25 ...