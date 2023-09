(Di giovedì 21 settembre 2023) Raggiunto ieri, anche secondo fonti armene, un accordo di cessate-il-fuoco tra le forze separatiste dele le autorità dell’Azerbaigian per porre fine ai due giorni di combattimenti. L’intesa, raggiunta attraverso il contingente di pace russo, è stata annunciata dalle autorità della regione separatista ed è entrata in vigore alle 13:00 di ieri. Dopo l’annuncio, il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev ha dichiarato di aver neutralizzato le forze separatiste, le quali avrebbero accettato di deporre le armi, e distrutto molte delle loro installazioni militari. Una vittoria senza se e senza ma per gli. Trent’anni di conflitto La tensione nel Caucaso meridionale è alta da mesi attorno alla regione/enclave del, a causa della quale l’Azerbaigian e ...

Da lì in poi è diventato sempre più evidente chenon avrebbero accettato condizioni su quella che, per loro, era solo una questione interna. Alla luce degli eventi di ieri, ai circa ...sanno che l'enclave montuosa dove vive la minoranza cristiana armena non si arrenderà fino a quando non vedrà riconosciuta l'autonomia da Baku. Le case sventrate, le ambulanze distrutte, lo ...

Gli azeri si riprendono il Nagorno Karabakh. Ora chi difenderà gli armeni Nicola Porro

Cosa succede nel Nagorno Karabakh: l'attacco azero, le denunce armene Avvenire

A sovrintendere l’accordo sono le forze di interposizione russe. La rabbia di Yerevan contro Mosca: «Ci hanno abbandonato ancora una volta».Il Santo Padre ha ricordato che “la già critica situazione umanitaria è ora aggravata da ulteriori scontri armati” nel Nagorno-karabakh ...