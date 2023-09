(Di giovedì 21 settembre 2023) "Di Fi non parlo. Mi spiace molto vedere un partito che era garantista ritirare glisuldi Zanettin... Annuncio che queglili farò". Lo dice Matteoalla ...

"Di Fi non parlo. Mi spiace molto vedere un partito che era garantista ritirare gli emendamenti sul Trojan di Zanettin... Annuncio che quegli emendamenti li farò miei". Lo dice Matteoalla Stampa estera. "Io prendo quella battaglia e dimostro che Iv è l'unico partito che si distingue dai giustizialisti e dai sovranisti", conclude. . 21 settembre 2023... per "arrivare a un documento condiviso", Calenda apre a M5S, Pd (e anche a, dice lui) su ... Spiega che "con la destra abbiamo più cose in comune su industria, energia e", ma sembra più ...

Giustizia: Renzi, faccio miei gli emendamenti di Fi sui trojan Euronews Italiano

Renzi all'attacco: “Open il processo più ridicolo degli ultimi anni” Il Dubbio

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "Di Fi non parlo. Mi spiace molto vedere un partito che era garantista ritirare gli emendamenti sul Trojan di Zanettin... Annuncio che quegli emendamenti li farò miei". Lo dice ...Il deputato di Italia Viva sulle responsabilità politiche e l’esito dell’inchiesta. E sul futuro dei moderati non ha dubbi: "C’è una forte domanda di un partito . liberale e riformatore alternativo ai ...