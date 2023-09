Giovani promesse | Cristian Volpato | il prescelto di Totti

(Di giovedì 21 settembre 2023) Come ogni giovedì, torna quest’oggi “”, la rubrica targata 11contro11 dedicata ai talenti emergenti del calcio nostrano e internazionale: il giocatore che andremo ad analizzare oggi è, trequartista classe 2003 di proprietà del Sassuolo.: la storia dinasce a Camperdown, un sobborgo di Sidney, il 15 novembre 2003 da una famiglia di origine veneta: il nonno Sergio è infatti originario di Fossalunga, frazione di Vedelago (TV). I primi passi da calciatore li muove nel paese nativo, passando per la scuola calcio nazionale del Milan (da cui viene scartato) e leli di Sidney United, Sidney FC e Western Sidney Wanderers FC. Nel 2019 ...

Questo evento rappresenta una opportunità per Livorno di ascoltare le miglioridel pianoforte che saranno giudicate da una giuria di assoluto livello. Mi piace sottolineare come ......di stabilizzazione e stipendi ben lontani da quelli che avevano i genitori alla loro stessa età. Ma non è così ovunque. Come dimostra lo studio "Insieme per un futuro sostenibile:e ...

Da Eataly il talento musicale delle giovani promesse veronesi Verona News

"Incontro sulla Tastiera" promuove le giovani promesse Comune di Vicenza

Il Teatro alla Scala non vuole farsi scappare il pubblico straniero, e sceglie di fare tappa a Madrid per continuare a sedurre gli appassionati spagnoli, con una presentazione ad hoc della ...(ANSA) - ROMA, 18 SET - Se i big e non solo del calcio europeo sognano l'oro d'Arabia, c'è chi come le giovani promesse nate in Asia puntano al Vecchio Continente e in ...