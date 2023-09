Giornata mondiale dell’Alzheimer | un podcast come “diario dei ricordi” | per conoscere e capire la patologia

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 21 settembre 2023) Da bambina lei era differente dalle sue compagne di scuola. Amava leggere libri sempre troppo grandi per stare sulle sue ginocchia. Federica Marino seguiva con l’immaginazione le storie narrate e le piaceva raccontarne a sua volta. Al padre, una figura energica e fiera, una volta aveva confessato di sentirsi “diversa”, allora lui le aveva risposto che non doveva preoccuparsi per questo, perché la diversità avrebbe anche potuto rivelarsi un dono. E così è stato, in modi in cui Federica all’epoca non avrebbe mai potuto neanche immaginare. Oggi che è una donna di 35 anni, Federica Marino – campana di origine ma residente a Roma – è speaker e collaboratrice di One, ossia la factory di contenuti audio digitali originali, di intrattenimento e informazione, del gruppo GEDI, nata nel 2021 sotto la Direzione Artistica di Linus. Il: storia di ...