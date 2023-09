Giornata mondiale dell' Alzheimer | il punto sulle terapie innovative

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 settembre 2023) Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) - Oggi è la, la forma più comune di demenza degenerativa progressivamente invalidante, non c'è ancora una terapia ma diverse molecole hanno cercato una ribalta negli ultimi anni. Aprendo qualche speranza per i pazienti e i familiari. A fare ilè Paolo M. Rossini, direttore Dipartimento Neuroscienze e Neuroriabilitazione'Irccs San Raffaele di Roma. "Avevamo chiuso il 2022 con un po' di amaro in bocca per malati, famiglie e addetti ai lavori legato al fatto che il primo farmaco che aveva dimostrato una qualche efficacia nel modificare l'andamento naturalea malattia approvato negli Usa (Aducanumab*) non era stato poi approvato in Europa (e quindi in nessuno dei Paesi Eu) a causa di una serie ...