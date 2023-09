Giornata Mondiale del Morbo di Alzheimer | conoscere per affrontare la malattia

(Di giovedì 21 settembre 2023) Questadedicata vuole ricordare non solo i pazienti ma anche i caregiver, figure spesso messe in secondo piano

Che proprio nel giorno in cui si celebra la trentesimadella malattia chiede a gran voce che "il lavoro iniziato grazie a questi fondi non venga interrotto" e che "il governo ...... o meglio si può sapere se si è a rischio di ammalarsi Ed eventualmente sarebbe utile saperlo visto che ancora non ci sono farmaci davvero efficaci In occasione dellache si ...

Giornata Internazionale per la pace 21 settembre: come celebrarla a scuola Tecnica della Scuola

Il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale del Morbo di Alzheimer con lo scopo di accrescere la consapevolezza su questa patologia neurodegenerativa che colpisce circa 24 milioni di persone in ...Un incontro formativo per il personale sanitario con la partecipazione anche di associazioni a tutela dei cittadini ...