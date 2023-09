Giorgia Meloni all’Onu | “Guerra globale e senza sconti ai trafficanti di esseri umani”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) “È un onore, per me, rappresentare l’Italia di fronte all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Un onore che, tuttavia, non è leggero come il privilegio, ma pesante come lo è la responsabilità. Perché viviamo un’epoca complessa, fatta di emergenze e mutazioni continue, e non possiamo permetterci il lusso delle frasi di circostanza, dei principi decantati ma non attuati, delle scelte facili in luogo di quelle giuste“.parla all’assemblea e lo fa mettendo al centro del suo discorso il dossier più caldo per lei in questo momento, quello che riguarda i migranti. La premier italiana – che dopo il caos di Lampedusa – ha cercato sponde anche a New York in alcuni bilaterali. Evitare il rischio che ritorni quella che ha chiamato “barbarie della schiavitù sotto altre forme” dice alle Nazioni Unite perché la tragedia dei migranti non può essere ...