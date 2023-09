Ghostbusters | Leslie Jones tuona | Mi hanno dato l' 1% del salario di Melissa McCarthy

(Di giovedì 21 settembre 2023) Una delle protagoniste del reboot dial femminile ha fortemente criticato il compenso ricevuto per il film, nettamente inferiore rispetto a quello delle sue colleghe. Dopo il flop di(2016), reboot al femminile di una delle saghe più storiche del cinema, Sony Pictures ha deciso di optare per un altro reboot, questa volta con Paul Rudd e dei protagonisti molto più giovani. Adesso una delle protagoniste del film,, ha voluto denunciare ilnettamente inferiore rispetto alle colleghe, addirittura l'1% rispetto a quello di. "Non voglio colpevolizzarle, ma inizialmente mi offrirono 67mila dollari per la parte. Ho dovuto combattere duramente per avere alla fine 150mila dollari, ma il messaggio era chiaro. Mi ...

Sono stata pagata molto, ma molto meno di Melissa McCarthy e Kristen Wiig" ha dichiarato l'attrice nel suo libro Leslie F*cking Jones.