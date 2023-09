Gf Vip 6 | le sorelle Selassié debuttano col loro primo programma | arriva la discussa mossa social di Barù

Leggi su isaechia

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ieri, mercoledì 20 settembre, ha debuttato su Cusano Italia Tv Suite, il nuovocondotto dalleJessica, Lucrezia e Clarissa. Si tratta di un format ideato dalla maggiore, Jessica – vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip – che si presenta come un varietà all’insegna della leggerezza. Leintrattengono il pubblico per circa due ore con interviste agli ospiti in collegamento, giochi che coinvolgono il pubblico da casa e gags. In più, Jessica, Lulù e Clarissa commentano le notizie di gossip del momento. Ad esempio, nella prima puntata, hanno parlato del ‘caso Giorgia Soleri a Venezia‘, sul quale hanno detto: Il punto è che lei aveva il vestito lungo, quindi non aveva molto senso questa situazione qui che ha voluto creare…Ma vabbè apprezziamo ...