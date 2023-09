George Clooney in Fiera senza Amal | scatta il bacio con la bionda

Leggi su dilei

(Di giovedì 21 settembre 2023) Come resistere al fascino di, se poi sua moglieè lontana ogni freno inibitore crolla. Meglio non farsi scappare l’occasione e approfittare per baciarlo. È quanto avrà pensato Barbara Schöneberger, la presentatrice tedesca chiamata a moderare gli eventi alla Digital X,mondiale della digitalizzazione che si tiene a Colonia.inL’ultima volta che abbiamo vistoera a Venezia in occasione della Mostra del Cinema. Nella città lagunare la star di Hollywood ha accompagnato sua mogliea ritarare un prestigioso riconoscimento per il suo impegno nella difesa dei diritti dei più deboli. La ...