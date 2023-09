Genoa | a Lecce ancora indisponibili Messias e Vogliacco

(Di giovedì 21 settembre 2023) Non potrà contare né suné suAlberto Gilardino in vista dell'anticipo di domani sera al Via del Mare dicontro la formazione di D'Aversa. I due giocatori sono infatti...

Messias, come ha annunciato in conferenza lo stesso allenatore, tornerà a lavorare con il gruppo a partire dalla seduta che la squadra al rientro daeffettuerà sabato. Per Vogliacco invece ...Salernitana - Frosinone Venerdì 22 settembre ore 18.30 Piccinini Bottegoni " Politi Iv: Dionisi Var : Mazzoleni Avar: Di Vuoloore 20.45 Rapuano Del Giovane " Niedda Iv: Sacchi Var: ...

Lecce - Genoa: info biglietteria e accesso US Lecce

