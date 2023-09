Genk-Fiorentina oggi in tv | canale | orario e streaming Conference League 2023 2024

(Di giovedì 21 settembre 2023) Alle 18:45 di, giovedì 21 settembre toccherà allascendere in campo in occasione della prima giornata di. Prima avversaria è ilalla Cegeka Arena, dove ad arbitrare sarà Stephanie Frappart. La squadra viola di Vincenzo Italiano cerca i tre punti in quello che sulla carta è l’impegno più difficile del girone. L’obiettivo per Nico Gonzalez e compagni è il primo posto del gruppo, ma servirà una buona partenza in Belgio contro Paintsil e compagni. La diretta tv sarà assicurata da DAZN, Sky Sport Arena (numero 204) e Sky Sport (numero 253 satellite).disponibile anche su Sky Go e NOW. SportFace.

... che ha riportato una lesione al muscolo della coscia sinistra nella gara contro la: si ... La prima tappa del percorso in Belgio, in casa delche ha sfiorato il titolo in patria ma è da ...Commenta per primo( calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su Dazn e Sky ) è una gara valevole per la prima giornata del gruppo F in C onference League . Dopo aver perso la finale contro il West ...

Genk Fiorentina: orario e dove vederla in tv Quotidiano Sportivo

Diretta Genk-Fiorentina ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Tuttosport

La Fiorentina vuole provare a ripetersi e comincerà il proprio cammino in Conference League contro il Genk. I gigliati arrivano a questo appuntamento dopo la vittoria in campionato con l’Atalanta e ...Con Roma e Fiorentina che tenteranno nuovamente l'assalto ai trofei ... La prima tappa del percorso in Belgio, in casa del Genk che ha sfiorato il titolo in patria ma è da tempo in caduta libera in ...